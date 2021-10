Mesmo com um a menos, Bragantino supera Atlético-GO

Mesmo com um jogador a menos na maior parte do jogo, o Bragantino derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, na noite desta terça-feira (12) no estádio Nabi Abi Chedid, e retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro.

NA RAÇA! Com um a menos em campo desde o primeiro tempo, e o coração na ponta da chuteira, conquistamos mais uma importante vitória (a décima) neste @Brasileirao: 1 a 0, com gol de Jadsom. Os três pontos nos colocam, neste momento, na terceira posição do Nacional.



VAAAAAAMOS! pic.twitter.com/05YIea3Tfv — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 12, 2021

Com o triunfo, o Massa Bruta fica com 41 pontos (na 3ª posição, mas podendo ser ultrapassado ainda pelo Palmeiras, que ainda joga nesta terça). Já o Dragão é o 11º, com 31 pontos.

Mesmo atuando em casa, o Bragantino precisou se superar para sair com os três pontos, pois jogou com um homem a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Eric Ramires, que recebeu o segundo cartão amarelo. Além disso, o Massa Bruta desperdiçou uma cobrança de pênalti, logo aos 10 minutos, quando Fernando Miguel defendeu chute de Praxedes.

A vitória do time da casa foi alcançado apenas aos 24 minutos do segundo tempo, com Jadsom, após passe de Gabriel Novaes.

O Bragantino volta a jogar pelo Brasileiro no próximo domingo (17), contra o Ceará no Castelão. No mesmo dia o Atlético-GO recebe em casa o líder Atlético-MG.