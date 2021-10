Ponte é interditada no interior de Crissiumal

Nas últimas horas o município de Crissiumal registrou quase 150 milímetros de chuva. O volume elevado já está causando diversos transtornos nas áreas de baixada e às margens de rios e riachos.

Nesta segunda-feira, 11, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação, Saneamento e Trânsito do município teve que interditar mais uma ponte que teve sua estrutura danificada pela alta do leito do Rio Lajeado Grande.

A ponte faz a divisão entre Crissiumal e Tiradentes do Sul, na localidade de Boa Esperança, nas proximidades do Balneário Alma Gêmea. Segundo o site Guia Crissiumal não há previsão de normalização do tráfego no local.

Já a ponte das proximidades da captação da água da Corsan foi reformada e deixada em condições de tráfego nessa segunda-feira.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.