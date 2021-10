Coronel Bicaco registra chuva torrencial e acumulado supera 70mm

Por volta das 16h30min da segunda-feira (11/10), uma chuva torrencial atingiu Coronel Bicaco e outras cidades da região. O site Clic Portela apurou que, em cerca de 25 minutos, determinados lugares registraram acumulados superiores a 70 milímetros (mm).

Em Coronel Bicaco houve a ocorrência de queda de pequenas pedras de granizo, além de fortes rajadas de vento. De acordo com o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil Municipal, Arleu Valadar Machado, até o começo da noite da segunda-feira, não tinha nenhum pedido de auxílio ou de lonas para cobertura de casas.

— Felizmente, não temos nenhuma solicitação de ajuda. Na verdade, foi mais chuva e vento. Bastante volume de água — disse o vice-prefeito à reportagem do site Clic Portela.

A chuva torrencial também foi assunto na sessão ordinária do Poder Legislativo. O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) afirmou que a Secretaria Municipal de Obras terá muito trabalho nos próximos dias, pois as enxurradas certamente danificaram as estradas do interior.

Os edis, Luiz Flávio Rangel e Leandro Briato, ambos do PP, ressaltaram a importância da recuperação e manutenção das bocas de lobo no perímetro urbano.

