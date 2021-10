Gurias do Yucumã/Flamengo perdem o primeiro jogo no Gauchão Feminino 2021

Gurias do Yucumã/Flamengo e Internacional se enfrentaram na tarde do domingo (10/10) (Foto: Reprodução/FGF TV)

A terceira rodada do Grupo B do Gauchão Feminino 2021 foi disputada na tarde do domingo (10/10). No CT Futebol com Vida em Três Passos, as Gurias do Yucumã/Flamengo levaram 6 a 0 do Internacional de Porto Alegre. No outro confronto da chave, o Elite de Santo Ângelo bateu o Juventude de Caxias do Sul por 4 a 3.

Essa foi a primeira derrota do time que representa Tenente Portela e Derrubadas na competição estadual. Com quatro pontos, as Gurias do Yucumã/Flamengo ocupam o segundo lugar no Grupo B, atrás do Internacional que tem 100% de aproveitamento em três partidas.

No domingo (17/10), a partir das 15 horas, líder e vice-líder voltam a se enfrentar, mas, desta vez, no SESC Protásio Alves na capital gaúcha. Em Caxias do Sul, o Juventude receberá o Elite.

Em caso de empate ou derrota, as Gurias do Yucumã/Flamengo poderão perder a segunda posição da chave. Vale ressaltar que os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais do Gauchão Feminino deste ano.

Vídeo: Reprodução/FGF TV