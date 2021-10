Cresol Gerações comemora 20 anos

Neste dia 11 de outubro, a Cresol, que este ano adotou em seu nome, Gerações, está completando 20 anos. Na manhã desta segunda-feira (11/10), na sede da cooperativa em Tenente Portela, a direção da Cresol esteve conversando com a reportagem da Rádio Província e também com os demais veículos de comunicação que estavam presentes. O diálogo aconteceu para divulgar as celebrações da data, marcada hoje com um evento especial para homenagear os sócios fundadores da cooperativa, e também para estabelecer contato com toda a comunidade.



Conforme o presidente do Conselho de Administração da Cresol Gerações, Olímpio Wolfart, devido às necessidades das entidades sindicais e dos agricultores familiares, em 2001 foi realizada a primeira assembleia de constituição da cooperativa, e no mesmo ano, em 11 de outubro, foram abertas as portas da cooperativa. Trabalho muito gratificante para todos os associados da comunidade de Tenente Portela e também um grande desafio para a época.



Ao longo desses 20 anos a cooperativa foi sendo ampliada chegando a outros municípios da região Celeiro, nos últimos anos se instalando em Porto Alegre e Viamão, e no dia 08/10 inaugurou mais uma unidade em Canoas, ampliando assim ainda mais o seu alcance. A Cresol Gerações tem sede em 13 cidades do Rio Grande do Sul, e também está presente no estado de Pernambuco.



A governança da cooperativa tem sede ainda em Tenente Portela, e mantém o foco no atendimento dos associados, na agricultura familiar e nas estratégias de expansão para novas regiões.





