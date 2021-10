Palmitinho é um dos municípios do RS que registraram foco de raiva herbívora em 2021

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) emitiu alerta sanitário para raiva dos herbívoros e está orientando os produtores rurais a vacinarem ou revacinarem seus rebanhos para prevenir a doença. Neste ano, de janeiro a setembro, o Programa de Controle da Raiva Herbívora da SEAPDR contabilizou 32 focos de raiva em 25 municípios gaúchos (veja a lista abaixo).

— Os proprietários dos municípios citados têm que ficar alertas para vacinar seus animais e relatar mordeduras do morcego hematófago Desmodus rotundus às inspetorias veterinárias. Se isso estiver ocorrendo, equipes da secretaria serão designadas para a região, e para o município onde está ocorrendo o foco, para fazer o controle — explica o analista ambiental, André Witt, do Programa de Controle de Raiva Herbívora.

Alguns esconderijos habituais dos morcegos são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis e casas abandonadas, entre outros. O primeiro alerta sanitário foi emitido em 24 de junho.

Municípios com focos de raiva herbívora em 2021:

Arroio dos Ratos, Caçapava do Sul, Canguçu, Caraá, Coronel Barros, Garruchos, Guabiju, Guaíba, Itacurubi, Lagoa Vermelha, Mariana Pimentel, Osório, Palmares do Sul, Palmitinho, Pirapó, Santo Antônio da Patrulha, Santo Antônio das Missões, Santo Cristo, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Jerônimo, São Jorge, São Lourenço, São Nicolau e Sertão Santana.

