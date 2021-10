Coronel Bicaco: Vereadora solicita pavimentação em ruas do perímetro urbano

Ao assumir uma cadeira no Poder Legislativo de Coronel Bicaco, a vereadora Soelaine Lima (PP) reivindicou obras de pavimentação nas continuidades das ruas Reinaldo Zanella e Delfino da Silva Coimbra. O pedido foi apresentado e aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 4 de outubro.

Na justificativa em plenário, a edil destacou que o objetivo da proposição é facilitar a vida daqueles moradores. — São sete ou oito famílias. Lá tem gestantes e crianças que vão na escola. Em dias de chuva, a rua fica intrafegável — disse a progressista.

Soelaine Lima ainda lembrou que o Poder Executivo dispõe de máquinas para trabalhos de pavimentação asfáltica, portanto, não será difícil atender tal solicitação.

