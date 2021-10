Pedetista solicita cercamento do pátio de posto de saúde no interior de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (4/10), o vereador Florisbal Scherer (PDT) requereu que a Administração Municipal efetue o cercamento do pátio e pintura do prédio do posto de saúde situado na localidade de Vila São Pedro, interior de Coronel Bicaco.

O proponente afirmou que diferentes animais invadem o local e acabam provocando sujeira. — O pessoal limpa de tardinha e no outro dia já está tudo sujo de novo. Não tem mais cerca, ficou só os palanques — reiterou Florisbal Scherer.

Colocada em votação, a proposição nº 084/2021 foi aprovada de forma unânime.

