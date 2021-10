Tupi de Crissiumal é goleado e corre risco de rebaixamento na Divisão de Acesso 2021

Tupi levou 5 a 0 do Veranópolis na tarde do domingo (10/10) (Foto: Reprodução/FGF TV)

A goleada de 5 a 0 sofrida na tarde do domingo (10/10), diante do Veranópolis, fora de casa, reduziu as chances do Tupi de Crissiumal de conquistar uma vaga nas quartas de final da Divisão de Acesso 2021. Praticamente posicionado no meio da tabela de classificação, o time ainda corre risco de rebaixamento.

Faltando uma rodada para o término da fase inicial, o rubro-negro soma 14 pontos, dois a mais que o Passo Fundo – atual lanterna do Grupo A. O Igrejinha tem 13 pontos e também luta para não cair.

O encerramento da fase de grupos está agendado para o domingo (17/10). Em Crissiumal, o Tupi vai enfrentar o Glória de Vacaria. A vitória evita o rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, o selecionado da Região Celeiro dependerá de resultados paralelos e dos critérios de desempate.

