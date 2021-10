Coronel Bicaco: Edil pede disponibilidade de wi-fi gratuito na Praça João Goulart

Através de proposição, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) solicitou na sessão ordinária do dia 4 de outubro que a Administração Municipal providencie a disponibilidade de wi-fi gratuito na Praça João Goulart após o término das obras de reforma.

Segundo o pedetista, o espaço público depois de revitalizado se tornará um lugar para as pessoas desfrutarem de momentos de lazer. — A internet facilita muito a comunicação. Wi-fi gratuito e de boa qualidade na praça seria de suma importância para a comunidade bicaquense — frisou o autor do pedido.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 081/2021 foi aprovada por unanimidade.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.