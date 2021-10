Com Hulk artilheiro, Galo vence Ceará e abre mais na ponta da Série A

No embalo do novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não teve dificuldades para passar pelo Ceará por 3 a 1, neste sábado, no Mineirão, e seguir confortável na liderança da competição. Hulk fez dois gols - Diego Costa marcou o outro - e chegou a dez, assumindo a ponta da tábua de artilheiros da Série A. Gabriel Lacerda descontou para o Vozão já nos acréscimos. Entre os clubes, o Galo tem 53 pontos, 14 a mais do que Flamengo, Palmeiras e Fortaleza (que ainda entram em campo no fim de semana). O Ceará ocupa momentaneamente a 13ª posição, com 29 pontos.

Diante de pouco mais de 10 mil torcedores nas arquibancadas, o Galo entrou motivado para abrir ainda mais distância na ponta da tabela. Encontrou resistência, como no chute de Vina que parou em Éverson, aos 30 minutos. Porém, logo no minuto seguinte o Atlético conseguiu estabilizar a situação e começar a se impor. Após recuperação de bola na defesa, Jair fez ótimo lançamento para Hulk, que, de frente para o goleiro Richard, fuzilou a meta com a perna direita: 1 a 0. O técnico Tiago Nunes, do Ceará, foi expulso após reclamar de falta na origem do lance.

Nos acréscimos da etapa inicial, após checagem do VAR, foi marcado pênalti em cima de Jair após jogada trabalhada pelo Galo. Na cobrança, já aos 54 minutos, Hulk apenas deslocou Richard, marcando o segundo dele na partida, chegando a dez no campeonato. Ele ultrapassou Edenilson (Internacional), Bruno Henrique (Flamengo) e Gilberto (Bahia) para se tornar o principal artilheiro do Brasileirão.

No segundo tempo, com o jogo sob controle, o Galo ampliou com Diego Costa, que havia saído do banco pouco antes. Aos 41 minutos, Nacho González fez grande jogada pela esquerda e cruzou para o atacante emendar para o gol.

Aos 48, Gabriel Lacerda, de cabeça, descontou para o Ceará e deu números finais à partida.

Sport bate Corinthians e sai do Z-4

Na Arena Pernambuco, em Recife, o Sport continuou em movimento de subida e chegou ao terceiro triunfo seguido ao vencer o Corinthians por 1 a 0. O gol foi marcado por Paulinho Mocellin, aos 35 minutos do segundo tempo. Ele recebeu na esquerda, ajeitou para o meio e chutou rasteiro. Cássio não conseguiu realizar a defesa. Com os nove pontos conquistados em uma semana, a equipe pernambucana foi a 26 e deixou momentaneamente a zona do rebaixamento, ultrapassando o Santos, que tem 25 (com dois jogos a menos). Já o Timão estacionou nos 37, em quinto, perdendo a oportunidade de entrar no G-4 nesta rodada.

Flu e Dragão não saem do zero no Rio

Na outra partida das 16h30 deste sábado, Fluminense e Atlético-GO não conseguiram sair do 0 a 0 no Maracanã. O resultado foi especialmente ruim para o Tricolor carioca, que iniciou a semana em ascensão, vindo de uma série de sete jogos invicto, mas não conseguiu aproveitar a sequência de dois jogos em casa para subir na tabela (perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza na quarta-feira). Com 33 pontos, é o nono colocado. O Dragão vem logo atrás, com 31, em décimo lugar. Ambas as equipes ainda podem perder posições na tabela nesta rodada.

