União Frederiquense ganha mais uma fora de casa na Divisão de Acesso 2021

A abertura da 13ª rodada da fase inicial, na tarde do sábado (9/10), ficou marcada pelo confronto entre o primeiro e o terceiro colocado do Grupo A da Divisão de Acesso 2021.

Mesmo jogando no seu estádio, o Cruzeiro de Porto Alegre não conseguiu pontuar diante do União Frederiquense: 1 a 0 para os visitantes. Com o resultado, o Leão da Colina alcançou a oitava vitória na competição estadual e se manteve na liderança da chave. A equipe ainda soma quatro empates e apenas uma derrota.

No encerramento da fase inicial, o União Frederiquense vai receber o Veranópolis – atual vice-líder do Grupo A. O jogo será disputado no dia 17 de outubro, a partir das 15 horas, na Arena em Frederico Westphalen.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.