Série D: Aparecidense sai na frente do Uberlândia nas quartas 

Na abertura das quartas de final, a fase mais importante da Série D, que dá acesso à terceira divisão do futebol nacional, a Aparecidense derrotou o Uberlândia fora de casa, por 1 a 0, em partida que teve transmissão ao vivo da TV Brasil. O gol da vitória foi marcado por Alex Henrique, aos 18 minutos do segundo tempo. No duelo de volta, no próximo sábado (16), o time goiano pode empatar que se classificará de forma inédita para disputar a Série C em 2022.

Mesmo atuando na casa do adversário mineiro, o Estádio Parque do Sabiá, a Aparecidense, que fez campanha melhor ao longo da competição, foi quem teve mais iniciativa. Em um primeiro tempo sem grandes chances, levou perigo ao gol adversário aos 40 minutos, quando um chute de Robert obrigou o goleiro Roballo a fazer difícil intervenção.

Na segunda etapa, ambas as equipes saíram mais para o jogo e criaram diversas chances. O Uberlândia chegou duas vezes, com Felipe Pará e Elivelton. A Aparecidense novamente exigiu grande defesa de Roballo em chute à queima-roupa de David, já praticamente na pequena área.

Aos 18, veio o lance decisivo. Alex Henrique recebeu dentro da área, pela esquerda e acertou um belo chute sem pulo para finalmente vencer Roballo. Um golaço: 1 a 0.

A equipe goiana esteve mais próxima do segundo gol, com Samuel, que parou novamente no camisa 1 adversário. Já o Uberlândia pecou pela falta de inspiração e não conseguiu levar maiores perigos à meta da Aparecidense.

A decisão será no próximo sábado, às 15h, na casa do Camaleão, o Estádio Aníbal Batista de Toledo, que, assim como o palco da primeira partida, não poderá contar com a presença do público. A Aparecidense, que nunca jogou a Série C, precisa apenas de um empate para se classificar e garantir o acesso. O Uberlândia precisa vencer. Como não há a vantagem do gol marcado fora de casa, um triunfo simples por um gol de diferença leva à decisão da vaga para os pênaltis. Vitória do clube mineiro por dois ou mais gols de diferença significa classificação do Uberlândia para a semifinal e, por consequência, para a Série C do ano que vem.