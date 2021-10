TV Brasil transmite as oito partidas das quartas de final da Série D

A TV Brasil vai transmitir os oito confrontos da fase de quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2021 a partir de amanhã (9). ABC (RN), América (RN), Aparecidense (GO), Atlético (CE), Campinense (PB), Caxias (RS), Ferroviária (SP) e Uberlândia (MG) disputam as quatro vagas para as semifinais.

Os vencedores seguem na busca pelo título da competição nacional. A emissora pública mostra todas as emoções das partidas decisivas que definem os quatro clubes classificados para a Série C do campeonato em 2022.

Os duelos de ida são exibidos neste sábado e no domingo (10), às 15h e às 17h30. Já os jogos de volta acontecem no próximo fim de semana, dias 16 e 17 de outubro, no mesmo horário.

Quartas de final

A primeira transmissão da TV Brasil nessa fase é Uberlândia (MG) x Aparecidense (GO), amanhã, às 15h, direto do Parque do Sabiá, em Minas Gerais. André Marques narra o jogo que tem os comentários de Rodrigo Campos e Waldir Luiz. O árbitro Rafael Martins de Sá apita o confronto.

O mando de campo muda para o duelo seguinte. Os clubes se reencontram no sábado (16) que vem, no mesmo horário, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), também com exibição do canal público.

A partida América (RN) x Campinense (PB) será transmitida em seguida, às 17h30, da Arena das Dunas, em Natal, capital do estado. O confronto tem narração de Rodrigo Campos. Os comentários serão feitos por André Marques e Mário Silva. A arbitragem é de Salim Fende Chavez.

Os times voltam a jogar no sábado, dia 16, também às 17h30, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. A TV Brasil confere todos os lances do duelo definitivo entre as equipes nordestinas.

Já neste domingo, a emissora pública começa as transmissões da Série D às 15h com a disputa Atlético (CE) x Ferroviária (SP). Os clubes jogam no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. André Marques narra enquanto Rodrigo Campos e Mário Silva comentam o jogo que tem Paulo Henrique de Melo Salmazio no apito.

A disputa de volta entre paulistas e cearenses será decidida na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo no próximo domingo, dia 17, às 15h.

Caxias (RS) x ABC (RN) fazem o segundo jogo deste domingo, às 17h30, na telinha da TV Brasil. A partida será no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Rodrigo Campos narra o duelo com os comentários de André Marques e do convidado Nielsen Elias. O juiz é Rodrigo Batista Raposo.

O último confronto das quartas de final da Série D deste ano acontece no próximo domingo, dia 17, no mesmo horário. Potiguares e gaúchos jogam no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Transmissão pela TV Brasil

A TV Brasil realizará toda produção, captação e geração dos jogos, além do fornecimento de imagens de todas as câmeras do canal nos estádios para a operação de VAR (Video Assistant Referee), novidade nesta fase da competição.

Além da televisão aberta, as transmissões vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.

Sobre a Série D

Com 64 clubes de todo o país, o Campeonato Brasileiro Série D reúne toda a emoção do futebol brasileiro na luta pelo título nacional mais raiz do Brasil. Reformulada, a competição ganhou novos ares após a mudança de regulamento desse ano.

As equipes foram divididas em oito grupos sob critérios regionais com oito times cada. Os quatro melhores de cada chave se classificaram para confrontos eliminatórios que decidiram, em partidas de mata-mata, a passagem de cada fase, até as quartas de final.

Agora, os vendedores dessa etapa da competição garantem vaga para a Série C e seguem na disputa das semifinais em busca do título de grande campeão do Campeonato Brasileiro Série D.

Serviço

Quartas de final da Série D do Brasileirão na TV Brasil

Jogo de ida – Uberlândia (MG) x Aparecidense (GO), sábado, dia 9/10, ao vivo, às 15h

Jogo de ida – América (RN) x Campinense (PB), sábado, dia 9/10, ao vivo, às 17h30

Jogo de ida – Atlético (CE) x Ferroviária (SP), domingo, dia 10/10, ao vivo, às 15h

Jogo de ida – Caxias (RS) x ABC (RN), domingo, dia 10/10, ao vivo, às 17h30

Jogo de volta – Aparecidense (GO) x Uberlândia (MG), sábado, dia 16/10, ao vivo, às 15h

Jogo de volta – Campinense (PB) x América (RN), sábado, dia 16/10, ao vivo, às 17h30

Jogo de volta – Ferroviária (SP) x Atlético (CE), domingo, dia 17/10, ao vivo, às 15h

Jogo de volta – ABC (RN) x Caxias (RS), domingo, dia 17/10, ao vivo, às 17h30