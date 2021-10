Derrubadas realizou atividades de Dia das Crianças

Na última quarta-feira, 06, a Secretaria de Educação e Cultura de Derrubadas realizou um dia de atividades voltadas para as crianças do município. A programação ocorreu na Praça Municipal Dorival Rigodanzo e envolveram alunos da rede municipal de ensino.

No decorrer de todo o dia, as turmas das escolas puderam passear pela cidade de Trem da Alegria e eternizaram o momento em fotos, que foram impressas em tempo real por uma empresa contratada pela SMECD, que realiza serviços de impressão instantânea.

Além das fotos, os alunos foram presenteados com um algodão doce. Ao retornarem às escolas, receberam um lanche diferenciado, cachorro-quente, picolé e sorvete e puderam participar de outras atividades organizadas pelos professores e equipe diretiva.

