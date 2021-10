Senado fará sessão especial para celebrar o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

O Plenário do Senado promover, na próxima sexta-feira (15), às 10h, sessão especial em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A homenagem atende a um requerimento (RQS 235/2021) do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que também contou com o apoio de outros parlamentares.

Izalci lembra que essa data, celebrada anualmente no dia 21 de setembro, foi criado por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes.

Em seu requerimento, o senador explicou que o objetivo do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é conscientizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência. Ele também ressaltou que o dia 21 de setembro foi escolhido porque a data marca o início da primavera no Hemisfério Sul, "em uma referência à estação do ano que, como fenômeno, pode ser metaforicamente comparada ao renascimento, à renovação da vida".