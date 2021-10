Comissão Senado do Futuro vai debater superação do déficit educacional na pandemia

Volta às aulas na rede pública de Cachoeiro do Itapemirim (ES): crise sanitária causou perda no aprendizado e acentuou desigualdades - Márcia Leal/PMCI

A Comissão Senado do Futuro vai debater soluções para a superação do déficit de aprendizagem provocado pela pandemia de covid-19. Requerimento com esse objetivo foi aprovado nesta sexta-feira (8) em reunião deliberativa do colegiado.

Autor do requerimento (REQ 13/2021 - CSF), o presidente da CSF, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), aponta que a descontinuidade das atividades educacionais e a dificuldade de acesso a aulas remotas na educação pública por período tão longo são fatores agravantes das lacunas de aprendizagem e aumentam a desigualdade entre estudantes de distintas origens sociais. Segundo Izalci, todas as esferas do poder público precisam refletir e propor mecanismos para enfrentar o problema.

"A pandemia mostrou claramente a realidade das escolas brasileiras, desde as grandes deficiências na infraestrutura física até a precariedade ou a ausência de acesso às tecnologias que são determinantes para a vida contemporânea. O momento exige, portanto, a articulação de todas as esferas do poder público e dos diferentes atores sociais que contribuem para as causas da educação básica", aponta.

Para audiência — que ainda será agendada — serão convidados o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Luiz Rabelo, e representantes do Conselho Nacional de Educação e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Outros requerimentos

O colegiado também aprovou outros requerimentos para audiência pública. Uma delas debaterá as novas modalidades da economia colaborativa como instrumentos de inclusão produtiva (REQ 12/2021 - CSF). Outro debate aprovado pelos senadores (REQ 14/2021 - CSF) tratará da organização e consolidação de política pública de Estado para a agricultura irrigada no país. As datas dos encontros serão definidas.