Campo Novo não possui casos ativos de Covid-19

Na tarde de quinta-feira (07) a Administração Municipal de Campo Novo, através da Secretaria Municipal de Saúde atualizou seu Boletim Epidemiológico da Covid-19.

De acordo com os dados apresentados no boletim epidemiológico o município não registra casos ativos da Covid-19 e nenhum caso aguardando resultado de teste.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta: Lembre-se de manter os cuidados de prevenção como o uso de máscaras em lugares públicos, evitar aglomerações e lavar as mãos com água e sabão ou utilizar o álcool em gel 70%.

O cuidado continua.

