Colheitadeira sai da estrada e colide em barranco no interior de Humaitá

No fim da tarde de quinta-feira (7), um acidente de trânsito envolvendo uma colheitadeira foi registrado em Humaitá. A máquina saiu da estrada e bateu em um barranco na localidade de Linha Bonita, interior do município. Com informações da Rádio Alto Uruguai, sabe-se que o condutor relatou que perdeu o controle da direção após a marcha desengatar. O trecho em que o acidente ocorreu fica numa descida.

O condutor escapou ileso. A colheitadeira John Deere 9750 STS sofreu avarias. Uma escavadeira hidráulica, duas retroescavadeiras e tratores auxiliaram na retirada da colheitadeira do barranco. A máquina foi rebocada até às margens da ERS-207 e ficou estacionada próxima à entrada da localidade.

O trabalho de resgate foi concluído por volta das 20h45min.

