Nenhum domiciliado em Tenente Portela ocupa leito no HSA por causa da Covid-19

Tenente Portela conseguiu novamente zerar as internações de moradores no HSA em função da Covid-19 (Foto: Diones Roberto Becker)

De acordo com o boletim epidemiológico da quinta-feira (7/10), nenhum residente em Tenente Portela está internado no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa do novo coronavírus.

A publicação oficial também revela que o município possui seis casos ativos da doença e dez pacientes aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Tenente Portela registra desde o começo da pandemia, 1.764 moradores contaminados, dos quais, 1.722 já se recuperaram e outros 36 morreram.

