Conectividade das escolas, que foi incluída pelo Congresso nos itens do leilão do 5G, previsto para novembro, é uma das questões importantes na chegada da quinta geração da internet, segundo debatedores que participaram de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, nesta quinta-feira (7). A interiorização da internet também foi citada na reunião com um dos benefícios para o Brasil.