Progressista reivindica mais apoio a BM de Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) propôs, na sessão ordinária do dia 27 de setembro, que as bancadas do Poder Legislativo de Coronel Bicaco elaborem uma moção visando que o Governo do Estado direcione maior apoio à Brigada Militar (BM).

— Esse pessoal que está aqui, ainda atende outro município. E todos estão percebendo o aumento no número de ocorrências policiais. A gente precisa de fato de mais segurança — ressaltou o político.

O edil requereu que a presidência do Poder Legislativo encaminhe a futura moção para o Governo do Estado. Conforme Luiz Flávio Rangel, seguidamente são chamados os aprovados no concurso público da BM. — Então, que o Governo do Estado contemple a nossa região com mais policiais militares — ponderou o progressista.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.