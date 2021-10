Itajái pode ganhar título de Capital Nacional da Pesca

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta quinta-feira (7), projeto que concede à Itajaí, em Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Pesca. O PL 5226/2019, do senador Esperidião Amin (PP-SC), segue para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação em Plenário.

A proposta recebeu parecer favorável do senador Jorginho Melo (PL-SC). A senadora Maria Eliza (MDB-RO) foi relatora ad hoc do projeto na Comissão.

Estudos históricos revelam que a vocação para a pesca em Itajaí surgiu ainda no Brasil Colônia, por volta de 1820, quando D. João VI mandou trazer famílias de tradicionais pescadores portugueses da cidade de Ericeira para colonizar o litoral catarinense.

— Atualmente, quase 20 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente no setor da pesca na cidade. Com a visibilidade que a concessão do título trará ao município, mais investimentos serão atraídos, contribuindo sobremaneira para a consolidação dessa atividade e, mais importante, no cenário brasileiro, para a geração de empregos na cidade e no estado — afirmou Eliza ao ler o relatório.

Esperidião explicou, ao justificar a proposta, que hoje são em torno de 50 empresas beneficiadoras de peixe, instaladas em Itajaí, produzindo mais de um milhão de latas de sardinha e atum por dia. Além disso, a cidade possui 250 armadores e uma frota de 500 barcos, sendo cerca de 15 mil pessoas trabalhando direta ou indiretamente na indústria da pesca.