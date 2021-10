Tenente Portela esteve presente na maior feira de inovação e negócios da América Latina

Os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira, e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, representaram Tenente Portela na Mercopar 2021, realizada de 5 a 7 de outubro, em Caxias do Sul.

A Mercopar é organizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e o Sebrae. A feira ocorre no Parque da Festa do Uva e ocupa uma área de 20 mil metros quadrados onde estão cerca de 300 expositores dos mais diferentes setores, entre eles metalmecânico, energia, eletroeletrônico, TI, startups, plástico, automação, serviços industriais, movimentação e armazenamento de materiais, serviços, borracha, energia e meio ambiente.

Considerada a maior feira de inovação e negócios da América Latina, chegou a sua 30ª edição consolidada como um espaço de geração de relacionamentos, disseminação de conhecimento sobre tendências da indústria e estímulo à movimentação da economia.

A representação portelense conferiu de perto a apresentação de tendências e tecnologias para a inovação de vários segmentos. A ideia também foi ampliar os conhecimentos acerca da organização de grandes eventos.

A visita a feira conciliou também a participação na solenidade de entrega da Certificação 2021à Sala do Empreendedor de Tenente Portela, que obteve o “Selo Bronze” do Sebrae.

