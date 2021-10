Jovens de baixa renda ganham um 'empurrão' para seguir estudando

Lucas Moraes Mata, 21 anos, estuda engenharia mecatrônica na USP (Universidade de São Paulo), filho de trabalhadores domésticos, sempre contou com o apoio da família para seguir os estudos, sem, no entanto, ter muitas condições financeiras.

"Eu levava horas no trânsito para chegar até a faculdade e voltar, morava em Itapecerica da Serra, e perdia muito tempo no transporte público", explica. Logo no primeiro ano da faculdade, o jovem estudante conheceu o Instituto Semear.

A proposta da organização é dar um 'empurrãozinho' para que estudantes de baixa renda possam conseguir se manter na faculdade. Para isso, são oferecidas bolsas para o pagamento de custos com alimentação e transporte e mentoria.

"Existe um esforço muito grande para entrar em uma universidade, mas não basta passar no vestibular, é preciso que haja apoio para que um aluno possa se manter", explica Lucas, que atualmente atua como diretor executivo do instituto. "O estudante recebe uma bolsa anual de R$ 3.600 para completamentar os gastos básicos."

Voluntários que atuam no mercado de trabalho oferecem mentoria aos estudantes durante um ano, além de uma rede de contatos para auxiliar a ingressar no mercado de trabalho. "Com esse apoio, em 2018 não tivemos evasão."

"Assim como tive ajuda, hoje procuro ajudar outros jovens, uma forma de retribuir o que recebi e sonho atingir um número maior de estudantes em todo o país," conclui.