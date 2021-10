Flamengo fica no empate com o Bragantino no Brasileiro

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Bragantino, na noite desta quarta-feira (6) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o líder Atlético-MG (que nesta quarta empatou com a Chapecoense por 2 a 2).

Tudo igual em Bragança! Com a torcida #MassaBruta de volta ao Nabizão e um golaço de Artur, na segunda etapa, empatamos com o Flamengo em 1 a 1, pela 24ª rodada do @Brasileirao. Voltamos a campo no sábado, fora de casa, para encarar o Palmeiras. Em frente, Braga!



Com a igualdade com o Massa Bruta, o Rubro-Negro terminou a 24ª rodada com 39 pontos, permanecendo a 11 pontos do Galo. Já a equipe de Bragança Paulista ficou com 35.

Em um primeiro tempo de poucas oportunidades de lado a lado, o Flamengo foi mais eficiente e abriu o placar aos 38 minutos, quando Vitinho recuperou a bola e tocou em profundidade para Pedro, que bateu cruzado para superar o goleiro Cleiton.

Porém, aos 13 minutos da etapa final, Artur marcou um belo gol, da entrada da área, para dar números finais ao marcador.

No próximo sábado (9), o Rubro-Negro visita o Fortaleza no Castelão, enquanto o Bragantino pega o Palmeiras.