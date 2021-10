Girão afirma que vai apresentar relatório independente na CPI da Pandemia

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (6), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou que entregará um relatório independente sobre as investigações conduzidas pela CPI da Pandemia. O senador informou que vai fazer um apanhado de tudo que escutou dentro da Comissão de Inquérito e sobre o que deixaram de investigar, “para ficar registrado na história”.

Para Girão, a CPI não investigou as irregularidades que teriam ocorrido em estados e municípios por suposto desvio de verbas federais durante a pandemia do covid-19. Além disso, o senador reforçou que, desde o início, narrativas foram construídas para “criminalizar o tratamento preventivo, precoce ou imediato sob orientação médica, com a autonomia dos médicos do Brasil”.

— Mesmo com os gravíssimos escândalos evidenciados por mais de 130 operações da Polícia Federal e da CGU, com o uso de verbas federais, a maioria preferiu a blindagem escancarada de poderosos de estados e municípios. Seu único objetivo, explicitado desde o início, é desgastar apenas um ente federado, no caso, o Governo Federal, com interesses notoriamente eleitoreiros — disse Girão.

O parlamentar também registrou que, desde o começo dos trabalhos da CPI, solicitou por mandado de segurança a suspeição do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), por ser pai de um governador.

— É um conflito de interesses que não tem como realmente ser solucionado, e é o que a gente viu nesse espetáculo eleitoral que vai se concluir na próxima semana — afirmou.