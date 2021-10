Chico Rodrigues pede para governo federal autorizar concurso público para a Embrapa

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (6), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) apelou para que o governo federal, via Ministério da Economia, autorize a realização de concurso público para pesquisadores e técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Rodrigues ressaltou que a instituição é muito importante para o desenvolvimento da produção agrícola do País, pois foi pelos seus pesquisadores que o Brasil deixou de ser insuficiente na produção de alimentos para se tornar o “celeiro do mundo”. Ele acrescentou que é pelo resultado das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa que o Brasil consegue alimentar mais 15% da população mundial.

O Senador também destacou o reconhecimento dos pesquisadores brasileiros que já foram premiados por vários países, além de 17 deles constarem entre os mais "influentes nas pesquisas agropecuárias do Planeta”.

— O governo federal precisa acordar para que seja autorizado esse concurso, para que a Embrapa possa prover seus quadros com profissionais do mais alto padrão técnico e científico. Este é um grito de alerta. Temos conversado com vários pesquisadores da empresa e há um brado, há um grito para que esse problema seja resolvido o mais rapidamente possível, porque estamos perdendo quadros expressivos da pesquisa nacional — declarou.