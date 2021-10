Plínio apresenta projeto de incentivo ao desenvolvimento da energia eólica e solar

Preocupado com a crise hídrica, que força também uma crise energética por encarecer o preço da energia elétrica no País, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) anunciou, em pronunciamento nesta quarta-feira (6), a apresentação de um projeto de lei que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Energia Eólica e da Solar Fotovoltaica (Pides) (PL 3.386/2021).

De acordo com o senador, a proposta contará com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e permitirá a todos os cidadãos brasileiros o acesso a esse crédito, e sem muita burocracia. Esclareceu, ainda, que as taxas de juros a serem cobradas pelo banco serão baixas, para permitir aos interessados acessar esses recursos e, assim, poder executar seus projetos residenciais com o uso de energia solar.

— Com isso, se ajuda a diminuir a conta de luz, que vai ficar mais barata, mas se ajuda, acima de tudo, o País a fugir dessa crise elétrica que veio para ficar. O Brasil tem tudo que precisa para esse tipo de energia, e a população quer. Se a gente imaginar que milhões de brasileiros e brasileiras com certeza correriam para pegar esse financiamento, sairíamos de vez do que a gente chama de apagão. Em 2001, o País foi forçado a adotar uma política de racionamento de energia, que nos puniu a todos, indistintamente, ricos ou pobres, e nós temos que pensar em soluções — declarou.