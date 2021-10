Espiridião Amin quer urgência na apreciação da indicação de André Mendonça para o STF

Em pronunciamento nesta quarta-feira (6), o senador Espiridião Amin (PP-SC) anunciou que apresentou um requerimento que pede urgência na tramitação da mensagem do governo federal (MSF 18/2021) que submete à apreciação do Senado a indicação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador destacou que tornou público esse requerimento para que o documento possa receber as assinaturas dos senadores que queiram apoiá-lo.

Esperidião disse que o requerimento ficará à disposição dos senadores até o dia 13 de outubro. E acrescentou que o motivo de sua iniciativa é o fato de que no próximo dia 12 serão completados quatro meses da vacância do cargo (André Mendonça foi indicado para a vaga aberta devido à aposentadoria de Marco Aurélio Mello), deixando o STF com apenas dez ministros durante nesse período.

— Eu quero defender a minha reputação e a do Senado porque, cá para nós, quando se tem uma postergação imotivada, eu considero que a minha reputação é afetada. Então é em legítima defesa minha, e creio que do Senado, que eu me proponho a apresentar este requerimento — afirmou.