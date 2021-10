Senado vai debater propostas de fomento para o país pós-pandemia

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (6), requerimento para a realização de uma sessão de debates sobre o Sistema Nacional de Fomento (SNF) e as prioridades nacionais de investimento com o fim da pandemia de covid-19 (RQS 2148/2021). A data da sessão ainda será definida.

O pedido foi da senadora Leila Barros (Cidadania-DF). No requerimento, ela destaca que as instituições que compõem o SNF tiveram atuação importante para viabilizar medidas de combate à pandemia e também terão papel decisivo nas etapas seguintes, para construir alternativas de financiamento para a promoção do desenvolvimento do país.

“Essas instituições financeiras representam 45% do mercado creditício brasileiro. A existência de uma rede de instituições de financiamento estruturada e experiente, capaz de coordenar iniciativas com rapidez, tem sido instrumental para responder aos efeitos imediatos da crise, e será ainda mais relevante para a recuperação da economia brasileira”, sustenta a senadora.

Serão convidados para a audiência os presidentes do Banco da Amazônia, do Banco de Brasília (BRB), do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e de bancos e agências estaduais de fomento.