Vereadores bicaquenses lamentam a morte de Egmar Lima de Ávila

Durante o grande expediente da sessão ordinária do Poder Legislativo de Coronel Bicaco, no dia 27 de setembro, vários edis se manifestaram lamentando a morte do empresário e ex-vereador Egmar Lima de Ávila, popularmente conhecido por ‘Urubu’.

Itamar Sartori (PP) prestou condolências à família enlutada. — O Egmar presidiu esta Casa no ano passado. Tivemos algumas turbulências com ele na presidência, o que também faz parte. Mas ele não deixava de ser uma pessoa querida e colega. Brincava com tudo que era coisa, infelizmente brincou com a Covid e veio a falecer — lastimou o atual presidente do Poder Legislativo.

Para o progressista, alguns jargões usados com frequência pelo ex-político sempre serão lembrados. — Meus sentimentos aos familiares e amigos do ‘Urubu’ — disse Itamar Sartori.

Antônio Martins (PP) também desejou condolências à família de Egmar Lima de Ávila. — A gente não esperava perder tantos amigos por causa da Covid-19 — afirmou o vereador.

— O Egmar tinha suas controvérsias, mas era uma pessoa de bem. Isso que consta. E que os familiares dele nunca se esqueçam disso — destacou Luiz Flávio Rangel (PP). O edil ainda prestou condolências e desejou força para que a família siga em frente.

Egmar de Lima Ávila morreu no dia 23 de setembro, vítima de complicações provocadas pelo novo coronavírus.

