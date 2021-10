Brasil de Pelotas encerra jejum de vitórias na Série B

O Brasil de Pelotas encerrou um longo jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Operário por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (6) no estádio Bento Freitas, em partida válida pela 29ª rodada da competição.

????? Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 1x0 Operário. Com golaço de Erison, Xavante volta a vencer na Série B



Graças a um gol marcado pelo atacante Erison aos 11 minutos do primeiro tempo, o Xavante encerrou uma sequencia de 16 confrontos sem triunfos. Porém, mesmo com os três pontos a equipe do Rio Grande do Sul permanece na lanterna com 19 pontos. Já o Fantasma é o 13º com 34.

Na próxima rodada o Brasil de Pelotas mede forças com o Vila Nova, enquanto o Operário recebe o Londrina.