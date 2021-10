Zenaide Maia afirma que são graves denúncias contra autoridades econômicas do país

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (6), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) afirmou que são sérias as denúncias de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, investiram em paraísos fiscais, por intermédio de empresas offshore. O assunto chegou ao conhecimento da população nesta semana, a partir do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Para Zenaide Maia, coincidentemente, a denúncia ganhou as páginas dos jornais no mesmo momento em que 14 milhões de brasileiros estão desempregados, 33 milhões estão na informalidade, 30 milhões, subempregados e 100 milhões, em insegurança alimentar, sem saber o que vão comer no dia seguinte.

— O que faz as autoridades que definem a economia desse país investir em paraísos fiscais? Fugir dos impostos? Uma pergunta que não quer calar: ocultar patrimônio? Ou se proteger de uma possível ruptura econômica desse país, disse.

A situação fica ainda pior, segundo Zenaide Maia, porque o governo não tem qualquer proposta para a geração de emprego e renda, preferindo apoiar a venda do patrimônio público, a exemplo dos Correios, como prevê o PL 591/2021.

O cenário atual, continuou a senadora, revela que, enquanto os bancos registram lucros recordes e a Petrobras decide repartir seu lucro de R$42,9 bilhões com seus acionistas, milhares sofrem com falta de emprego e do que comer, com o preço elevado dos combustíveis e do gás de cozinha e com um possível apagão, se não chover.

Zenaide Maia ainda criticou a PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa. Para ela, enquanto os privilégios são mantidos para os bancos, os servidores públicos sofrem.