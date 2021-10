Adiada votação de projeto que cria loterias para saúde e turismo

O adiamento foi solicitado pelo relator do projeto, senador Weverton (PDT-MA) - Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado adiou, nesta quarta-feira (6), a votação do projeto de lei que cria novas loterias para financiar o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) (PL 1561/2020). O texto voltará à pauta em data ainda a ser definida.

O relator do projeto, senador Weverton (PDT-MA), foi quem pediu o adiamento. Ele explicou que ainda há discordâncias a serem resolvidas com os ministérios da Economia e do Turismo.

Segundo o projeto, os recursos arrecadados pelas novas loterias devem ser destinados a ações de combate e mitigação dos efeitos da pandemia de covid-19. Weverton apresentou um substitutivo que faz várias mudanças sobre o texto original, que veio da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado pelo Senado, o substitutivo retornará para a Câmara.