Eliminatórias: Tite escala Arana para duelo Brasil x Venezuela

O técnico Tite definiu os titulares da seleção brasileira masculina de futebol que enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (7) pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. A principal novidade é a escalação de Guilherme Arana, atacante do Atlético-MG e campeão olímpico em Tóquio, que fará sua estreia com a amarelinha, na lateral esquerda, antes defendida por Alex Sandro. A partida no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas, a partir das 20h30, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

E a bola rolou no último treino da #SeleçãoBrasileira antes do jogo contra a Venezuela. Vamos pra mais um compromisso! ??????????



???????? x ???????? | 07/10 - 20h30



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/AZ5QO9VZYb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 6, 2021

A equipe titular foi anunciada por Tite, durante coletiva, logo após o último treino preparatório em Bogotá (Colômbia). A seleção embarca logo mais para a capital venezuelana.

"Oportunidades são importantes. O momento do atleta é importante. A campanha nos permite abrir mais o leque de oportunidades. Coisa que na campanha de 2018 não foi possível. Agora a própria campanha nos permite oportunizar atletas. É o caso do Arana", disse Tite, referindo-se à fase invicta do Brasil nas Eliminatórias.

Também começarão jogando nesta quinta (7) o goleiro Alisson, escalado no lugar de Weverton, titular nos últimos jogos; o atacante Gabriel Jesus, de volta ao time após hiato desde as quartas da Copa América; e Fabinho no lugar de Casemiro.

"São dois jogadores posicionais [Casemiro e Fabinho]. Executam funções parecidas em seus clubes. Fazem a bola rolar com muita qualidade", elogiou Tite.

O Brasil segue com 100 por cento de aproveitamento nas Eliminatórias. É líder com 24 pontos (oito vitórias em oito jogos), seis à frente da Argentina (18), segundo colocada. Já a Venezuela ocupa a lanterna da competição: está em 10º lugar após vencer apenas uma de nove partidas.

A seleção brasileira entra em campo nesta quinta (7) com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.