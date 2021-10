Portela Juro Zero foi tema de requerimentos de vereadores na última sessão

O programa Portela Juro Zero da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Tenente Portela, quem tem o objetivo de subsidiar o pagamento de juros e facilitar o acesso ao crédito para empreendedores do município foi tema de pelo menos dois requerimentos na Câmara Municipal de Vereadores, na sessão da última segunda-feira, 04.

O vereador Natanael Diniz de Campos, MDB, enviou requerimento ao poder executivo solicitando que este envie para a Câmara de Vereadores o nome das empresas que foram beneficiadas pelo programa e quais ainda estão na lista de espera. O requerimento foi subscrito pelos vereadores Luísa da Silva Barth, MDB, Heitor Henrique Gross Furini, PP, Luis Claudir dos Santos, PDT, Jaine Sales, PP e Claudio André da Silva, PT.

Na mesma sessão o vereador Luciano Berta Filipin, PSDB, também solicitou o envio de requerimento ao poder executivo, mas parabenizando o prefeito municipal Rosemar Sala, pelo programa e sugerindo uma ampliação do projeto para que esse possa beneficiar ainda mais empreendedores de Tenente Portela. O requerimento recebeu o apoio dos vereadores Jaine Sales, PP, Claudio André da Silva, PT e de Derli da Silva, PSDB.

O crédito especial disponibilizado pelo Programa Portela Juro Zero é de até R$ 10.000,00 para quem tem atividade no ramo comercial e de até R$ 3.000,00 para quem atua na prestação de serviço (conforme CNAE principal). A quitação poderá ser feita em até 36 meses, tendo 2 meses de carência para o início do pagamento. A empresa pagará apenas o capital contratado. Os juros e correções serão 100% subsidiados pelo Município.

