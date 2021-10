Aumenta o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela

Nas últimas 24 horas, subiu de três para cinco, a quantidade de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela. No momento, oito pessoas aguardam o resultado de exames laboratoriais. A atualização dos dados epidemiológicos aconteceu na tarde da quarta-feira (6/10).

Desde o começo da pandemia, 1.763 moradores contraíram a doença, dos quais, 1.722 já se recuperaram e 36 morreram. O óbito mais recente foi registrado em 22 de setembro.

Nenhum residente em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude do novo coronavírus.

