Veneziano saúda aprovação de memorial em homenagem a vítimas da covid-19

Primeiro-vice-presidente do Senado, no exercício da Presidência, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) saudou a aprovação do Projeto de Resolução do Senado (PRS) 46/2021, que prevê a criação de um memorial em homenagem às vítimas da covid-19 no Brasil.

— Como disse também o presidente Rodrigo Pacheco, além da homenagem física, nós levamos uma sinalização pedagógica a todos aqueles que depois de nós estarão historiando esse lastimável episódio, para que sempre estejamos a nos recordar, nos corrigir e exigir que episódios assim não se repitam — afirmou Veneziano, que assumiu a Presidência em exercício da Casa em razão de missão do presidente Rodrigo Pacheco ao exterior.

O projeto de resolução, do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Pandemia, foi incluído como item extrapauta na sessão do Plenário da última terça-feira (5) a pedido do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e aprovado em seguida. O memorial deverá ser instalado na parte externa das dependências do Senado Federal.

Veneziano se disse "feliz e honrado" por ter presidido os trabalhos que levaram à aprovação, nesta terça-feira, do substitutivo ao projeto que cria o marco legal das ferrovias brasileiras (PLS 261/2018). De autoria do senador licenciado José Serra (PSDB-SP), o texto foi relatado por Jean Paul Prates (PT-RN).

— Temos uma pauta, nesta quarta e quinta, com projetos também de relevância, e para nós o desejo é de que sejam sessões tão produtivas quanto foi a de terça-feira — afirmou o presidente do Senado em exercício.

COP-26

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viajou para Roma, na Itália, onde participará, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, das reuniões parlamentares preparatórias para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021 (Pré-COP-26). O encontro preparatório acontece na sexta (8) e no sábado (9), e a COP-26 ocorrerá em novembro em Glasgow, na Escócia.