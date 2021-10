Vereador solicita reformas em UBSs de Coronel Bicaco

O vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) apresentou, na sessão ordinária da segunda-feira (27/9), proposição reivindicando reformas e pinturas nas partes internas e externas, além da instalação de passeio com acessibilidade, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), situadas no bairro Faxinal e ao lado do Hospital Santo Antônio de Pádua.

O pedetista lamentou precisar solicitar reparos nas UBSs, pois foram inauguradas há poucos anos. — Não sei se foi usado material de péssima qualidade, só sei que é uma vergonha. O gesso já caiu, o teto tem goteira. É uma vergonha — repetiu o edil.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 080/2021 acabou sendo aprovada de forma unânime.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.