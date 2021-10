Progressista sugere nome para capela em construção no interior de Coronel Bicaco

Na ordem do dia da sessão ordinária de 27 de setembro foi apreciada e aprovada por unanimidade a proposição apresentada pelo vereador Marcelo Jurandi (PP), indicando que a capela mortuária em construção na localidade de Campo Santo seja denominada Tomas Ribeiro dos Santos.

— Acho justo nomear a casa mortuária de Tomas Ribeiro dos Santos. Ele por muitos anos trabalhou de zelador do cemitério de Campo Santo de forma voluntária. Cuidava e limpava o cemitério sem ganhar nada — destacou o progressista.

Tomas Ribeiro dos Santos era casado com Izelindra Rodrigues dos Santos, com quem teve oito filhos, 24 netos, 23 bisnetos e três tataranetos. — É uma história bonita e muita gente de Coronel Bicaco conheceu ele — enfatizou Marcelo Jurandi.

