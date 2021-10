Vacinação contra a Covid-19 em adolescentes e aplicação de segunda dose

Nesta quarta-feira (6/10) em Tenente Portela será feita a imunização contra a Covid-19 para quem tem de 13 a 17 anos completos e sem comorbidades. As doses são limitadas e a vacinação ocorre no ESF2, Postão, das 13 horas às 16 horas.

Também será feita a aplicação da segunda dose, para quem fez a primeira dose da vacina Pfizer até 11 de agosto, Astrazenica/Fiocruz até 23 de julho, e Butantan/Coronavac até 8 de setembro. Para receber a imunização, você deve dirigir-se ao ESF 2 (Postão) nesta quarta-feira, 06, das das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Use máscara e não esqueça a Carteira de Vacina.

Notícias no WhatsApp:

