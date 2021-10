Série B: Náutico supera Goiás por 3 a 2

Jogando no estádio dos Aflitos, o Náutico derrotou o Goiás por 3 a 2, na noite desta terça-feira (5), em partida da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Timbu terminou a rodada na 9ª posição com 41 pontos, enquanto o Esmeraldino mantém o 4º lugar com 48 pontos.

O Goiás chegou a abrir o placar com Alef Manga, mas o Náutico virou para 3 a 1 graças ao faro de gol de Caio Dantas, Matheus Jesus e Camutanga. No fim, Dadá Belmonte ainda conseguiu descontar para o Esmeraldino.

Empate na Ressacada

Também nesta terça, o Avaí ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta no estádio da Ressacada. O time de Santa Catarina abriu o placar com Copete, enquanto Léo Naldi igualou para a Macaca.

Com este resultado, o Avaí ficou na vice-liderança da competição, com 50 pontos, enquanto a Ponte Preta ficou na 15ª posição com 34 pontos.