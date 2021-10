Corinthians derrota Bahia e entra no G4 do Brasileiro

O Corinthians derrotou o Bahia por 3 a 1, na noite desta terça-feira (5) na Neo Química Arena, em São Paulo, e conseguiu entrar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fiiim de jogo! #AFielVoltou e o Timão venceu o Bahia de virada na @NeoQuimicaArena por 3 a 1 pelo @Brasileirao! VAMOS!!!!!!!



? Róger Guedes

? Cantillo

? Jô#VaiCorinthians pic.twitter.com/c2cluSaSGD — Corinthians (@Corinthians) October 6, 2021

Com o triunfo no jogo que abriu a 24ª rodada da competição, o Timão alcançou a 4ª posição com 37 pontos, enquanto o Tricolor permaneceu na 17ª posição com 23 pontos.

Jogando diante de sua apaixonada torcida, o Corinthians começou a partida pressionando o Bahia, que tinha dificuldades de criar qualquer coisa. Porém, foi o Tricolor que conseguiu abrir o placar, aos 32 minutos do primeiro tempo em gol em cobrança de pênalti (marcado com auxílio do VAR) do atacante Gilberto.

Porém, um pouco antes do intervalo o Timão chegou ao empate também em cobrança de pênalti, graças à precisão de Róger Guedes. No lance o Bahia ficou com um homem a menos, após a expulsão do volante Lucas Araújo.

Com vantagem numérica, o Timão não teve dificuldades de virar o marcador na etapa final, graças a gols do volante Cantillo e do atacante Jô.

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileiro no sábado (9) contra o Sport. No mesmo dia o Bahia visita o Athletico-PR na Arena da Baixada.