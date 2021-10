Chico Rodrigues elogia aprovação do projeto que cria o marco legal das ferrovias

Em pronunciamento nesta terça-feira (5), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) elogiou o senador Jean Paul Prates (PT-RN), relator do projeto que cria o marco legal das ferrovias brasileiras (PLS 261/2018). A matéria foi aprovada no Senado e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Chico Rodrigues também elogiou o senador licenciado José Serra (PSDB-SP), que é o autor da proposta. Ele declarou que a iniciativa tem a marca de Serra, "dono de uma visão própria, que enxerga além do seu tempo".

Para Chico Rodrigues, a ampliação das ferrovias no país vai resultar em diminuição de custos e no aumento da velocidade de distribuição de produtos, devido ao transporte de grandes volumes de carga, como minérios e produtos provenientes da agricultura. O parlamentar ressaltou que “essa visão geoestratégica, geopolítica e o grande salto da nossa economia passam por obras e decisões dessa natureza”.

O senador também lembrou em seu pronunciamento que Roraima, que ele representa, tornou-se estado há 33 anos — quando foi promulgada a Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988.

— É um estado que, pela sua localização geopolítica, tem realmente um futuro fantástico. E, com toda a sua população proveniente de todas as origens deste país, estamos lá construindo um grande estado da federação brasileira.