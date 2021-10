Eliminatórias: Douglas Luiz é convocado para o lugar de Casemiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta terça-feira (5) que o volante Douglas Luiz, do Aston Villa (Inglaterra), foi convocado para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias após o corte de Casemiro, do Real Madrid (Espanha), por causa de um problema de saúde.

“Mantivemos contato com o Real Madrid e o jogador. Recebemos do clube os exames e informe médico mostrando processo infeccioso no dente siso com indicação de repouso absoluto e impossibilidade de treinamento nos próximos cinco dias”, afirmou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Tite convocou Douglas Luiz para os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar), contra a Venezuela, em Caracas na próxima quinta-feira (7), contra a Colômbia, no próximo domingo (10) em Barranquilla, e contra o Uruguai, no dia 14 em Manaus.