Eliminatórias: seleção realiza 2º treino para jogo contra Venezuela

A seleção brasileira realizou, nesta terça-feira (5) em Bogotá (Colômbia), o segundo treino preparatório para o jogo da próxima quinta-feira (7) contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

Esta atividade foi diferente da promovida na última segunda porque o técnico Tite contou como o grupo completo, ao contrário do treino anterior, no qual ele teve disponível apenas 10 jogadores.

Grupo vai aumentando e a resenha da #SeleçãoBrasileira também. Vamos chegando! ??????????????



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/URzcvr2Mh8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 5, 2021

E, no treino, o técnico deu algumas indicações de que a equipe deve ter novidades em comparação ao time que superou o Peru por 2 a 0 no último compromisso pelas Eliminatórias no dia 9 de setembro.

A primeira foi a entrada de Gabriel Jesus no lugar de Neymar, que está suspenso. “Acredito que todos vão ter as suas oportunidades. Espero que consiga fazer o meu melhor e ajudar a seleção”, afirmou o atacante do Manchester City (Inglaterra), que terá que apresentar um bom futebol para manter o lugar entre os 11 titulares.

Quem também deve ganhar uma oportunidade é o volante Fabinho, no lugar de Casemiro, que não se apresentou. Outras novidades na equipe titular devem ser o goleiro Alisson e o zagueiro Thiago Silva, jogadores que atuam em equipes da Inglaterra e que não foram liberados por seus clubes nas últimas convocações.

????????????



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/ZrxUDN2uSv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 5, 2021

A última mudança na seleção brasileira deve ser o lateral Guilherme Arana na vaga de Alex Sandro. Assim, a expectativa é que o técnico Tite mande a campo a seguinte formação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus.

Próximas partidas

Após medir forças com a Venezuela, em Caracas na próxima quinta (7) a partir das 20h30 (horário de Brasília), a seleção enfrenta a Colômbia, no próximo domingo (10) a partir das 18h em Barranquilla, e o Uruguai no dia 14 de outubro, a partir das 21h30 em Manaus.