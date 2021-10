Série D: CBF divulga tabela detalhada das quartas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira (4) as datas e locais dos jogos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite, ao vivo, todos os confrontos desta etapa da competição.

Ao final desta fase, quando serão definidos os semifinalistas, também serão apontados as quatro equipes que seguirão para a próxima edição da Série C do Brasileiro.

Os confrontos começam no próximo sábado (9), quando o Uberlândia mede forças com a Aparecidense, a partir das 15h (horário de Brasília) no Parque do Sabiá, e o América-RN enfrenta a Campinense, na Arena das Dunas a partir das 17h30.

No domingo (10), o Atlético-CE pega a Ferroviária, no Domingão a partir das 15h, e o Caxias joga com o ABC, no Centenário a partir das 17h30.

As partidas de volta acontecem nos dias 16 e 17 de outubro.