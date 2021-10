Tenente Portela projeta feira do agronegócio para dezembro

Reunião com empresários do segmento de máquinas e implementos agrícolas (Foto: Divulgação/ASCOM Tenente Portela)

Em reunião na sexta-feira (1º/10) com empresários do segmento de máquinas e implementos agrícolas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo sugeriu a organização de uma feira voltada ao agronegócio.

Inicialmente, a ideia é realizar o evento entre os dias 3 e 4 de dezembro na Praça do Imigrante. Ainda é estudada a participação de instituições financeiras, empresas cerealistas e de insumos, além de firmas que atuam no ramo de energia solar.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira, a intenção é proporcionar um evento que fomente um dos setores mais importantes da economia local. — Esta será uma feira experimental que poderá ter edições periódicas voltadas a outros segmentos comerciais — destaca o secretário.

— As tratativas continuarão nos próximos dias. Seguiremos ouvindo todos os envolvidos para construir um evento que atenda as expectativas, que atraia o seu público alvo e que gere negócios — acrescentou Leonardo Siqueira.

