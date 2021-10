Coronel Bicaco: Edil requer informações sobre ocupação do Parque Industrial II

Na sessão ordinária do dia 27 de setembro, o vereador Antônio Martins (PP) solicitou, por meio de Pedido de Informações, relatório sobre a ocupação dos pavilhões do Parque Industrial II, situado às margens da ERS 317 na saída para Redentora.

Segundo o edil, dois prédios estão prontos e desocupados. — Espero que logo estejam instaladas empresas nesses pavilhões. Tem empresários de Coronel Bicaco querendo se instalar nos pavilhões. Não entendo essa morosidade — afirmou o progressista.

Antônio Martins ressaltou que essa demora pode acarretar na deterioração dos prédios. — Daqui um pouco, alguém vai lá e quebra os vidros e o município terá que arcar com os prejuízos — disse o vereador, acrescentando que a infraestrutura de água e energia elétrica, além do cascalhamento da estrada, já foram concluídos.

Colocado em votação, o Pedido de Informações nº 014/2021 foi aprovado por unanimidade.

